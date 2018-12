Rafa Nadal cae ante Anderson en su vuelta a la actividad

El tenista manacorí Rafel Nadal sucumbió ayer ante el surafricano Kevin Anderson (4-6, 6-3, 6-4) en su vuelta a las pistas tras una larga inactividad, un retorno que se produjo en Abu Dabi en el torneo de exhibición Mubadala World Tennis Championship.

Nadal, actual número dos mundial por detrás de Novak Djokovic, llevaba sin jugar desde el 7 de septiembre, cuando se tuvo que retirar lesionado ante Juan Martín del Potro en semifinales del US Open. 112 días después, volvió a comparecer para preparar la temporada 2019 en la que aspira a recuperar la cima.

Lo hizo ante Kevin Anderson, tenista que nunca le había ganado en sus cinco duelos precedentes en el circuito ATP y que se quitó esa 'espina' tras remontar frente al mallorquín, que se apuntó el primer set tras encadenar dos breaks.

Sin embargo, Nadal notó la lógica falta de ritmo después de tanto tiempo fuera de las canchas y acabó perdiendo tras un encuentro que se prolongó casi dos horas. El espigado Anderson cerró cualquier resquicio con su servicio y le bastó una rotura en cada uno de los siguientes parciales para firmar la remontada.

Nadal dio a conocer que no disputará hoy la final de consolación del torneo de exhibición de Abu Dabi, según confirmó en rueda de prensa tras perder en las semifinales. Precisamente, por precaución y para no arriesgar con su rodilla, ha preferido no medirse con Karen Khachanov en el duelo por el tercer puesto.

"Mi objetivo, volver a jugar, se ha cumplido. Estoy satisfecho con la forma en que estoy jugando. No puedo agradecer lo suficiente al torneo y a la organización que entiendan mi decisión, pero espero tener un año emocionante. Espero estar sano", explicó. Nadal podría volver a jugar su siguiente partido en el torneo de Brisbane que comenzará el próximo 31 de diciembre. Después, afrontará el Open de Australia 2019.

Por su aparte, el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, derrotó por 6-4 y 6-2 al ruso Karen Khachanov en las semifinales del torneo de exhibición y se enfrentará en la final al sudafricano Kevin Anderson. Djokovic buscará volver a conquistar un torneo que ya ganó de forma consecutiva en tres ocasiones, 2012, 2013 y 2014, frente a Anderson, actual número 6 del mundo.