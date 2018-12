Alonso: "El equipo llega con ganas, pero estamos entre algodones"

El entrenador del Iberojet Palma, Félix Alonso, declaró en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Barça Lassa que los problemas físicos de Mikel Motos (psoas), Fran Guerra (tobillo) y Carles Bivià (fiebre) hacen peligrar el duelo de esta tarde ante el filial del Barcelona. "El equipo llega al partido con muchas ganas después de la victoria balsámica ante el Canoe, pero estamos entre algodones por los problemas físicos", señaló.

Un encuentro que calificó de complejo a pesar de la decimosexta posición del Barça Lassa B. "A pesar de ser jóvenes tienen muy buen equipo con un nivel físico muy alto y con mucho talento", apuntó el técnico leonés.

Sobre la vuelta de Fran Guerra, el preparador pidió que las acciones del pasado no repercutan en los partidos. "Espero que nadie venga condicionado para arbitrar esperando que haga algo y mucho menos que haya rivales que intenten provocarle una reacción negativa", indicó.

En cuanto a la salida del galo Jonathan Jeanne, Alonso señaló que no se produjo de la mejor forma. "Me hubiese gustado que se hubiese producido de otra manera. Nos habíamos puesto en contacto con sus agentes para llegar a un acuerdo mutuo y que él siguiera con nosotros hasta que encontrásemos a un sustituto. Por eso, no esperábamos que su agente americano actuase así", resumió el técnico.

Asimismo, el de León evidenció que su rendimiento tampoco fue el deseado. "Su rendimiento estaba muy lejos de las expectativas. Le falta madurez en el juego y ojalá lo consiga porque tiene unas cualidades sobresalientes para jugar al baloncesto. Es muy buen chico y merece que las cosas le vayan bien", afirmó.

En cuanto a la futura incorporación del Iberojet, Alonso destacó qué cualidades le interesa reforzar. "Estamos buscando un jugador interior que nos permita abrir el campo con la amenaza de tres puntos", indicó. Y añadió que quiere evitar prisas en el mercado.

"Queremos acertar con el jugador y no fichar por fichar, aunque es verdad que en situaciones como la que estamos viviendo esta semana hace que vengan las urgencias", concluyó Alonso.