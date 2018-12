Miquel Àngel Moyà aprende euskera

El futbolista mallorquín Miquel Àngel Moyà (Binissalem, 1984), actualmente portero de la Real Sociedad, se atreve con el euskera.

"Te puedo decir 40 palabras, a lo mejor, de cosas senillas para entrar en una conversación o salir de ella. Pero más, no. Ahora sabe más mi mujer que yo. Ella va a clases de euskera, yo no", ha explicado en una entrevista al diario As. Preguntado por la razón que le llevó a aprender vasco, el binissalemer ha respondido que "me gusta compartir con compañeros su conocimiento y aprender algunas palabras y expresiones, sobre todo por el hecho de que yo soy mallorquín y cuando estaba en el Mallorca me hacía mucha ilusión que un compañero llegara y aprendiera nuestro idioma".

Moyà, que fichó por el equipo vasco el pasado mes de febrero, había prometido aprender una palabra en euskera al día, promesa que está cerca de cumplir porque lleva "unos 200 días en la Real y conozco unas 140 palabras. Más o menos", afirma en la misma entrevista.

Al portero mallorquín se le ha podido escuchar hablar euskera en varias ocasiones desde que milita en la Real Sociedad, como en este programa de la televisión vasca:





También ha participado en un villancico grabado para un programa de ETB junto con sus compañeros Aritz Elustondo, Igor Zubeldia y Asier Illarramendi.