El Iberojet necesita oxígeno

El Iberojet Palma no afronta hoy un desplazamiento cualquiera. La dura derrota ante el Granada en el Palau de Son Moix (60-78) y el hecho de haber apartado durante una semana al pívot Fran Guerra por agredir reiteradamente a rivales, ha enrarecido el ambiente. La victoria ante el Canoe madrileño, por mucho que sea sea lejos de la isla, es obligada (20 horas). No queda otra para enderezar el rumbo en un curso en el que se está mostrando irregular y en el que no puede descolgarse más de los de arriba en la clasificación de la LEB Oro.

El problema es que el rival, con el mismo balance que los mallorquines, con seis victorias y siete derrotas, es muy duro en El Pez Volador, pabellón en el que solo ha podido ganar un equipo en lo que va de temporada, el Chocolates Trapa Palencia.

Sin embargo, las excusas deben quedar a un lado para los de Félix Alonso, consciente de que no pueden sufrir una tercera derrota seguida. Sin Fran Guerra entre los convocados, el técnico se lleva a Madrid al escolta mallorquín del filial de la EBA, Biel Serra. "Es una pista pista compleja, pequeña, en la que han perdido equipos importantes. El Canoe ofrece un rendimiento muy alto en casa", afirmó Alonso ayer ante los periodistas antes de anunciar que para tener opciones de triunfo necesitan "un buen ritmo de juego porque el Canoe juega sin presión, disfruta y es un rival muy peligroso". Sobre no poder contar con Guerra para el duelo de hoy, el preparador asume la decisión de la entidad. "A Fran Guerra hay cosas que le frustran y pierde el contol, pero es un buena persona. La relación con los compañeros y el cuerpo técnico es buena y espero que lo podamos recuperar a partir del 26 de diciembre", reflexionó.

Acerca del estado anímico de la plantilla tras un inicio de curso con unos resultados que están lejos de las expectativas despertadas, el leonés aseguró que "está triste", pero que ante el Canoe tiene una buena oportunidad para "recuperar las buenas sensaciones" en el juego del equipo. "Nos distraen elementos externos constantemente y en lo único que debemos estar concentrados es en el partido del viernes -por mañana para el lector-. Mi único objetivo es que los jugadores se centren en el partido de mañana", comentó.

El rival del Iberojet Palma cuenta con jugadores que están realizando un gran inicio de temporada, como el ala-pívot Tyson Pérez, que está siendo uno de los mejores jugadores de la competición hasta el momento. Controlar sus virtudes es uno de los aspectos que los palmesanos deben tener en cuenta para tener opciones de triunfo. Solo sirve la victoria.