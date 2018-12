El Ajuntament de Manacor recurre al Govern para salvar el Hipòdrom Municipal

El Ajuntament de Manacor quiere involucrar al Govern de les Illes Balears en la salvación y en garantizar el futuro del Hipòdrom Municipal. El consistorio que dirige la alcaldesa Catalina Riera, en representación de El Pi, así se lo ha trasladado hoy a los caballistas con los que se ha reunido en la sede de la institución.

El encuentro ha coincidido con el debate y votación ­­­-con mucha bronca- en el pleno del Consell de Mallorca, en el que se ha ratificado que el 21 de marzo el Institut de l'Esport Hípic abandone la gestión y explotación del Hipòdrom de Manacor.

La alcadesa Catalina Riera es quien ha planteado que el Govern entre en la propiedad del Hipòdrom de Manacor, adquiriendo títulos de accionistas privados con fondos del Impuesto del Turismo Sostenible. "Si no contamos con la colaboración del Consell se la solicitaremos al Govern, porque el deporte del trote en Manacor va más allá del municipio y la Comarca de Llevant", destacó la edil.

"Los caballistas y los aficionados al trote han entendido que estamos ante una situación adversa y complicada, en la que no podemos contar con el Consell de Mallorca, ni con el Institut de l'Esport Hípic, por lo que ahora nos toca trabajar juntos", ha precisado Catalina Riera tras la reunión.

"En todo caso, el Hipòdrom de Manacor no se cerrará. Las carreras de caballos no se pararán i tendremos actividad con el Institut Hípic o sin el Institut Hípic", ha dejado claro la alcaldesa de Manacor. Una política que ha lamentado el abandono aprobado de forma unilateral desde el Consell. "No entendemos que el Consell, que se autodenomina el ayuntamiento de los ayuntamientos, entregue las llaves del Hipòdrom de Manacor y no acompañe al Ajuntament en la búsqueda de soluciones", ha trasladado Catalina Riera a los caballistas con los que se ha reunido.

Por su parte, el grupo de Ciudadanos en el Consell de Mallorca ha destacado que la situación creada en el hipódromo de Manacor es una muestra del poco cuidado que ponen las instituciones públicas en sus gestiones. En un comunicado, el partido ha explicado que se ha abstenido ante la resolución del convenio entre el Patronato Municipal d'Esports de Manacor y el Institut de l'Esport Hípic de Mallorca, y la consellera de Cs, Cristina Fiol, ha pedido a la institución insular y al Ajuntament de Manacor que den todos los pasos posibles para solucionar la situación creada en el hipódromo de Manacor.

Igualmente, el portavoz de El Pi en el Consell de Mallorca, Antoni Pastor, ha anunciado que impugnará la aprobación por pàrte del pleno de abandonar el Hipòdrom de Manacor, por falta de documentación en el expediente del caso. Igualmente, Pastor ha calificado de "irresponsabilidad" y de "medida desproporcionada" la decisión de abandonar el Hipòdrom de Manacor.