El Palma Futsal buscará el pase a la 'final four' de la Copa del Rey en Jaén

El Palma Futsal jugará los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Jaén Paraíso Interior en La Salobreja. La eliminatoria es a partido único y se disputará el día 15 o 16 de enero. Los cuatro que pasen ronda jugarán la 'final four' el primer fin de semana de mayo.

La Copa del Rey pasa por Jaén. El Palma Futsal evita a los grandes para los cuartos de final de la competición copera, pero se jugará la clasificación para la 'final four' fuera de casa, en concreto en la pista del Jaén Paraíso Interior según dictaminó el sorteo realizado ayer martes.

La eliminatoria, a partido único, se disputará el 15 o 16 de enero en La Salobreja, ya que Paco Sedano sacó la bola del conjunto andaluz en primer lugar. Es una eliminatoria equilibrada y pareja entre dos equipos que compiten por los mismos objetivos y cuyos partidos han tendido al empate en las últimas temporadas. Sin ir más lejos, el precedente de este año en la fase regular de la Primera División jugado en Jaén finalizó con empate a un gol.

La ventaja del pabellón jugará a favor de los andaluces ,que contarán con su afición para el decisivo partido que tiene como premio disputar la fase final que se celebrará del 3 al 5 de mayo en una sede todavía por decidir.

Sin duda, el ambiente de La Salobreja será uno de los contratiempos que tendrán que superar los jugadores de Antonio Vadillo en su sueño por alcanzar las rondas decisivas de la competición copera.

El Palma Futsal sueña con jugar la primera 'final four' de la historia de la Copa del Rey y disputar así todas las fases finales de todas las competiciones una vez que se clasificó para la Copa de España y que luchará por el play off del título de Liga. Los mallorquines quieren tener la opción de jugar otra final como la de Sevilla hace tres temporadas, pero el camino no será sencillo teniendo que derrotar a un rival experto y fuera de casa.

Cabe recordar que el Jaén Paraíso Interior cuenta con dos Copas de España en su museo y que es uno de los rivales que siempre le complican la vida a los mallorquines.

La Copa del Rey esquiva otra vez el Palau Municipal d'Esports de Son Moix, pero la afición mallorquina ansía ver a su equipo en una final. Un título que en esta edición contará con la novedad del formato. Por primera vez se disputará bajo el sistema de 'final four' y el Palma Futsal se plantea solicitar ser el anfitrión de esta fase final en el caso de clasificarse. Aunque todo pasará por ganar en la pista del Jaén.