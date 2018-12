Adri: "Si ganamos en Lleida podemos irnos de vacaciones primeros"

La plantilla del Atlético Baleares ha retomado esta mañana los entrenamientos con la única ausencia del juvenil Pedro Ortiz, que sigue enfermo tras no poder disputar el partido el pasado domingo al haber incubado un virus.

Tras la sesión, el canario Adrián Hernández ha asegurado que al equipo le hace ilusión ganar en Lleida: "Nos jugamos el liderato porque el Villarreal va a casa del Valencia Mestalla y el Hércules se enfrenta al Barça. Si ganamos tenemos la oportunidad de irnos de vacaciones primeros y teniendo en cuenta que el año pasado el equipo casi desciende, sería una alegría".

"A ver si tenemos esa pizca de suerte y nos llevamos el partido", ha añadido Adri, que destaca el buen rendimiento del equipo como local: "Lo importante es que nos estamos haciendo fuertes en casa, aunque fuera solo llevamos una victoria€ firmaría ganar todos los de casa aunque vayamos empatando alguno fuera porque estaremos arriba. En Son Malferit solo perdimos contra el Sabadell en un partido raro, el resto victorias".

El buen momento del equipo es la cara y su situación la cruz: "No estoy contento porque me exijo demasiado en la situación personal, no me gusta jugar minutos sueltos pero uno no está para pedir sino para ganárselo". "Me ha faltado marcar gol como mis compañeros y me toca esperar mi oportunidad, el equipo está en buena dinámica y me queda esperar mi oportunidad", ha señalado Adri, que agrega: "Para mí esto es nuevo, no he tenido mucho, pero de todo se aprende y es fútbol, son vivencias y en lo personal entre la lesión del metatarsiano y que me estaba integrado toca coger la forma y apoyar".

"El míster me dice que esté tranquilo porque la dinámica del equipo es buena. No puedo exigir cuando los de mi posición lo están haciendo bien, la competencia hace que si flojean yo voy a estar detrás", ha explicado Adri, que ha concluido: "Tenemos que apretar los que están fuera. Ojalá juegue en Lleida y si puedo marcar y dar la victoria pues fenomenal, pero me valen los tres puntos".



Mañana, al Hospital Son Llàtzer

La plantilla afronta esta semana, antes del partido en Lleida (sábado, 12:00 horas) dos actos importantes. Por un lado, mañana jueves visitará a las 12:00 horas a los niños y niñas ingresados en el Hospital de Son Llàtzer para animarles en su proceso de recuperación y contribuir con algún detalle, y desearles que estén en casa en Navidad.

El viernes a la misma hora (12:00) el técnico Manix Mandiola hará su tradicional rueda de prensa desde el Restaurante Es Rebost. Junto a Patrick Messow y el capitán Fullana, harán el tradicional brindis navideño con los medios de comunicación y patrocinadores para agradecer su apoyo todo el año.