El Consell aprueba abandonar el Hipòdrom de Manacor en marzo

La junta rectora del Institut de l'Esport Hípic del Consell de Mallorca (IEHM) aprobó ayer poner fin a su uso y disfrute, así como a la explotación y gestión vía convenio, de los terrenos e instalaciones del Hipòdrom de Manacor. La medida recibirá el viernes la ratificación del pleno insular.

La fecha marcada para consolidar esa medida es el 21 de marzo de 2019. El conseller Joan Font, por su parte, explicó que la medida se adopta con el objetivo de "forzar una solución" a una "compleja situación". Descubierta tras trascender la invalidez del convenio firmado en su día con el Ajuntament de Manacor. Corporación a la que Joan Font considera "responsable" de la actual situación de bloqueo del Municipal.

"Muy precipitado"



Tras lo vivido ayer, el característico e histórico complejo de la Comarca de Llevant ya tiene fecha para el cierre de su actividad por parte del organismo hípico de la principal institución insular y el único con presupuesto aprobado para desarrollar actividad y organizar carreras de caballos al trote en el 2019 en una instalación de entidad, como es el Municipal.

Sin embargo, desde el Ajuntament de Manacor su concejal de Esports, Miquel Perelló, aseguró ayer de forma tajante que "las carreras de caballos no se pararán en nuestro hipódromo, no están en peligro. Habrá actividad con o sin el Institut Hípic del Consell". Igualmente, Miquel Perelló lamentó haberse tenido que enterar ayer a través de DIARIO de MALLORCA de las intenciones del Consell: "Ha sido una sorpresa".

"Estamos trabajando para encontrar una solución a un tema jurídico complejo y creíamos que contábamos con todo el apoyo del Consell, aunque no nos ha sido posible encontrar una solución en 15 días, como ellos nos solicitaron. Estaban informados de todos nuestros movimientos y la verdad es que me parece muy precipitado su acuerdo para abandonar en marzo el hipódromo", observó Miquel Perelló.

El acuerdo de abandono del Municipal se aprobó a propuesta del presidente del Institut de l'Esport Hípic de Mallorca, Jaume Ramis, en una reunión extraordinaria, con carácter de urgencia, de la junta rectora del IEHM. Una cita en la que los representantes de los grupos de la oposición solicitaron su nulidad, al considerarla "ilegal", según el portavoz del Pi, Antoni Pastor, argumentando que la reunión se desarrolló "sin quorum".

La propuesta de Jaume Ramis para que el Consell abandone el Hipòdrom de Manacor salió adelante solo con los votos de los partidos del pacto de gobierno –entre Més, PSIB-PSOE y Podem– que avalan la presidencia de Miquel Ensenyat. Los grupos de la oposición se negaron a votar.

El documento que apoya la propuesta de "resolució de conveni" argumenta que la medida se adopta por "un incumplimiento de compromisos asumidos" por parte del Ajuntament de Manacor. Institución a la que desde el Consell de Mallorca se culpa de no haber ofrecido contestación al requerimiento, con fecha de 23 de noviembre del presente año, de que acredite que dispone de títulos de propiedad sobre el Municipal suficientes para mantener la cesión de los derechos de uso de los terrenos y las instalaciones de un hipódromo de más de 50 años.



Joan Font: "Con esta situación lo que queremos forzar es una solución definitiva"



"Con esta situación lo que queremos forzar es una solución definitiva para el Hipòdrom de Manacor. No es que nuestra intención sea la de dejar de organizar carreras a partir de marzo en Manacor. Lo que ocurre es que no podemos dar continuidad a un convenio que desde hace dos años no es válido, ya que la cesión del use y disfrute al Ajuntament de Manacor caducó en el 2016 y el convenio con nosotros está invalidado".

Miquel Perelló: "No es posible ofrecer una solución en 15 días como pretenden"



"Las carreras no pararán, queremos dar un mensaje de tranquilidad. Trabajamos para arreglarlo. Ha habido una decisión precipitada por parte del Consell. No es posible ofrecer una solución en 15 días como pretenden desde el Consell. Ellos están informados de todos nuestros movimientos ante un caso de gran complejidad jurídica. Está en juego el futuro por muchos años del hipódromo y eso es importante".



Joan Llabata: "Todavía quedan tres meses por delante, hay tiempo para arreglarlo "



"Hay buena voluntad por las dos partes para lograr una solución y la Federació de Trot se ha puesto a disposición de ellos para favorecerla y que no se pare la organización de las carreras de Manacor. Otra cosa es lo que pueda ocurrir con la gestión del hipódromo. Todavía quedan tres meses por delante, hay tiempo para arreglarlo. El acuerdo de ayer es una medida normal ante las importantes presiones que hay".



Toni Pastor: "Se entiende que los presupuestos no contemplasen ningún incremento"

"Ahora se entiende que los presupuestos no contemplasen para el 2019 ningún incremento de gasto para garantizar las medidas de equiparación a favor del Hipòdrom de Manacor, que aprobamos en el pleno del Consell de Mallorca. Al Ajuntament de Manacor no se le había notificado ayer antes de la reunión de la junta rectora del Institut Hípic la propuesta de acuerdo para que el Consell lo abandone en marzo".