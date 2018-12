La Federación Balear de Boxeo arremete contra Susanna Moll

La guerra está abierta. La Federación Balear de Boxeo, en nombre de su presidente Manuel Sánchez, ha publicado una carta abierta en la que arremete, sin pelos en la lengua, contra Susanna Moll, concejala de Educación y Deportes del Ajuntament de Palma, por el trato que recibe el deporte de los púgiles por parte del ente mallorquín.

En la misiva, Sánchez acusa a Moll de desprestigiar el boxeo y desmenuza una charla que mantuvieron ambos "al principio de legislatura", en la que la concejala daba su opinión sobre el deporte del ring. "Como regidora de deportes, en dicha reunión, realizaste una serie de comentarios sobre el boxeo que me dejaron bastante perplejo, ya que no es de recibo que en una reunión de cortesía manifiestes que no te gusta el boxeo. Me soltaste perlas como que te resultaba difícil de entender un deporte donde dos personas se dedican a darse golpes, que estabas en contra de que una mujer subiera a un ring ligera de ropa a pasear un cartel. Como bien recordarás, la reunión duró muy poco, después de oír tus opiniones sobre el boxeo opté por despedirme y marcharme", apunta Manuel Sánchez en la carta.

El presidente de la Federación Balear de Boxeo prosigue: "Mientes cuando dices que el IME nos ofreció varios pabellones y que la Federación los rechazó, solo nos ofreciste el pabellón de Son Oliva, pabellón que por cierto no reúne las condiciones mínimas de evacuación y seguridad".

Ya para acabar, Sánchez también acusa a Moll de excluir a Alba Ortiz, boxeadora mallorquina con un impresionante palmarés nacional e internacional, del programa Deporte y Mujer que ofrece ayudas a las deportistas de la isla. "Alegas que no la has discriminado, que tienes pensado organizar más homenajes y que la invitarás. ¿Cuándo la invitaras? Te recuerdo que en mayo hay elecciones", ironiza el presidente.