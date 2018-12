El Iberojet Palma busca volver a la senda del triunfo

El Iberojet Palma recibe hoy domingo, a las 18:30 horas, al Covirán Granada, un recién ascendido que ha demostrado en este inicio liguero que las etiquetas en la LEB Oro sólo son palabras. El conjunto andaluz comparte el mismo balance que el Iberojet, seis victorias y seis derrotas.

No obstante, los últimos resultados de los visitantes no han estado a su favor y no han podido superar a equipos llamados a estar arriba como el Peñas Huesca, Valladolid y o Real Betis. La clave del éxito hasta ahora del conjunto andaluz es su factor cancha. Tras el ascenso, la ciudad se ha volcado aún más con su equipo y los granadinos han conseguido cuatro de sus seis victorias en su pista.

Este dato será un detalle a tener en cuenta para los mallorquines y aprovechar la debilidad a domicilio de su rival para poder seguir mirando hacia arriba y consolidarse en los puestos de playoff.

En este sentido, otra victoria más en casa certificaría Son Moix como un fortín. De vencer al Granada, sería el cuarto triunfo consecutivo de los mallorquines ante su afición.

Ante la importancia que tiene ganar los partidos en casa en la LEB Oro, el entrenador del Iberojet Palma, Félix Alonso, hizo un llamamiento a la afición para seguir recibiendo su apoyo. "Esperamos un gran Son Moix como en las últimas jornadas", reclamó el técnico leonés.

Alonso tendrá a todos sus jugadores disponibles para enfrentarse al Covirán Granada, una plantilla la de Pablo Pin –quien tampoco tiene bajas para este choque– compuesta por jugadores del proyecto del año pasado, como el pívot mallorquín David Iriarte y de otros experimentados en la LEB Oro como Josep Pérez, Sergio Olmos o Guillermo Rubio entre otros.