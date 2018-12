Tebas: "Esto no ha sido un fallo de control económico"

? El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que la situación del Reus "no ha sido un fallo del control económico", sino "un problema generado por el propio club y quien lo gestiona", y consideró que lo lógico es que se hubiera suspendido el partido de este sábado ante el Córdoba. "Nosotros habíamos pedido la suspensión. Es una competencia de la Federación, por eso se les pidió, y han considerado que se debe jugar. Los propios jugadores manifestaron, y por eso lo pedimos, que no estaban con ánimo de jugar ese partido. Es lógico, cuando doce jugadores han pedido la resolución de los contratos no se con qué ánimo van a jugar", comentó Tebas.