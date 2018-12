Manix Mandiola a Samuel: "Si quiere ser futbolista tendrá que aplicarse"

"Ganar no es lo más importante, es que es lo único importante". Rotundo se mostró ayer Manix Mandiola, técnico del Atlético Baleares, con vistas al partido de mañana domingo ante el Badalona (12:00 horas, Son Malferit).

El objetivo de esta jornada es "como en todas". "Intentando seguir con la buena dinámica que tenemos; y posiblemente sea como todas, un partido igualado. Porque sacamos los partidos adelante en casa, pero se está viendo que es todo con sufrimiento, por la mínima... y mientras ganemos, todo va bien. Espero por lo menos hacer bien lo nuestro y lo que dependa del rival minimizarlo". "Sacar nuestra mejor versión, optimizar nuestros recursos", sentenció.

Para Mandiola, la victoria es "importantísima, como todas, ya sea la última jornada o la primera". "Son 3 puntos que a dos jornadas nos haría pasar de 30 en la primera vuelta. Creo que ya podríamos hablar de tener la tranquilidad de no perder la categoría", afirmó.

En cuanto al rival, destacó: "El Badalona está en la mitad de la tabla, pero solo ha perdido un partido más que nosotros. Casi el 70% no los pierde". "¿Que de visitante no está muy bien? A casi nadie le va bien fuera de casa, pero nadie le pasa por encima. Ha perdido por la mínima, en partidos igualados. Le han hecho bastante menos goles que a nosotros", explicó.

"Quitando a Miquel Amengual, que tiene lumbalgia y será baja, todos están disponibles. Alguno con molestias, como es normal, porque una vez empiezas a competir siempre tienes algo", señaló.

En cuanto al británico Samuel, indicó que se le va a exigir más, pese a su gran temporada: "La aparición de Hugo Díaz ha hecho que la gente tenga que ponerse las pilas, nadie se puede dormir porque hay alternativas. También el chaval vino y sorprendió, nadie esperaba que diera ese rendimiento de inmediato. Pero claro, nadie es capaz de aguantar ese ritmo y además la gente te toma la medida y llega un momento en el que ya no sorprendes".

"Si quiere ser futbolista, tendrá que aplicarse; y no solo en una faceta sino en muchas más. El fútbol es mucho más complejo que divertirse. Eso está muy bien, pero... que esa alegría nos viene muy bien, pero hay más cosas. Y por su bien y el del equipo esperamos que siga mejorando", añadió

Tras confirmar que "se barajan varios nombres pero no se ha cerrado nada" en cuanto a posibles refuerzos, Mandiola destacó que su objetivo es tener al equipo en la zona alta: "La ilusión mía era esta. Ya lo comenté en su día, si vengo aquí es para competir, para no vivir en el alambre. Intentar cosas. Lo que pasa es que no lo puedes decir muy alto porque luego las cosas se tuercen, como ha pasado otros años, pero la ilusión mía interna es estar arriba. Estar a esta altura". "Y estar al final de la Liga también", concluyó.