El Atlético Baleares descarta jugar esta temporada en el Estadi Balear

El Atlético Baleares no volverá esta temporada a su estadio. El equipo palmesano acabará la campaña 2018-19 en Son Malferit. La decisión es básicamente deportiva, porque la previsión es que en mayo ya esté finalizado el Estadi Balear.

Esto permitirá al club, además, disponer de mayor margen de maniobra en la búsqueda de un solar en Palma en donde poder construir un campo de entrenmiento. Disponer de este terreno es un asunto muy importante en la remodelación del Estadi Balear, ya que de ello depende qué tipo de césped se acaba instalando: natural o mixto.

La preferencia –que también es lo que desea el presidente Ingo Volckmann– es que el Estadi Balear sea de hierba natural. Pero solo será así si hay campo de entrenamiento. Si no es viable, se instalará un campo mixto (con hierba sintética y natural). En cuanto al coste, es secundario. Prima lo deportivo.

Ayer mismo insistió Manix Mandiola, el entrenador del equipo, que considera Son Malferit, en donde juega el Atlético Baleares, como un arma decisiva para las aspiraciones del club. "Bastante tengo con lo mío como para estar preocupándome de otros campos", respondió cuando se le preguntó. "Imagino que a nivel de entidad, tener el estadio listo y que haya la opción de jugar será ilusionante. Y para la afición hasta lo más cómodo. Pero yo estoy encantado de jugar aquí, ¡y eso que no es la tercera maravilla del mundo!", añadió el técnico, que explicó: "Nos va muy bien, la gente está encima y nos apoya, les correspondemos ganando partidos... el binomio está muy bien".

"El estadio está muy bien, pero está muy bien allí", sentenció Mandiola. Una idea que es plenamente aceptada por los mandatarios del Atlético Baleares. No hay presión por ascender, pero no se quiere dar ventaja a los rivales en el caso de meterse en la lucha por el ascenso: el equipo jugaría en el Estadi Balear, en casa, pero en un campo y un césped totalmente diferente al que no estarían acostumbrados.

Este fue uno de los puntos que se trataron este pasado jueves, en la reunión de presentación de la nueva directiva de la Procampo, que está conformada por los miembros de la fundación Atlético Baleares y está presidida por el dueño del club, Ingo Volckmann.

Además, se explicaron detalles de cómo están las obras de remodelación del Estadi Balear. Tras el derribo y los trabajos que se tienen que realizar en la estructura, el siguiente