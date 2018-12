Peter Sagan exhibe su potencia y técnica en Mallorca

Con la llegada de diciembre es habitual que algunos de los principales equipos del pelotón ciclista profesional coincidan en Mallorca para iniciar su preparación y recargar las pilas de sus hombres con vistas a la próxima temporada de carreras. En este caso ante la del año 2019.



Con esos objetivos, ya han iniciado en los últimos días su desembarco y preparación escuadras de primera división, la UCI World Tour, como es el caso del Bora-Hansgrohe alemán de Peter Sagan, el Lotto-Bellisol belga y el Katusha ruso. Al tiempo que se espera la aparición inminente del Team Sky británico, de Cris Froome y Geraint Thomas.



Se trata de todo un acontecimiento, que convertirá durante semanas las carreteras de la isla en el principal campo de entrenamiento del ciclismo mundial.



El más madrugador en comparecer en la isla ha sido el Bora-Hansgrohe, que se ha instalado en la Platja de Palma, concretamente en uno de los hoteles más emblemáticos de la zona, como es el caso del Iberostar Royal Cristina. Un equipo que capitanea el ciclista más carismático del momento, como es el triple campeón mundial esloveno Peter Sagan. Toda una figura del deporte profesional, con casi un millón de seguidores en redes sociales. Un caso excepcional que ayer ofreció un vídeo a través de ellas en el que afrontaba una exigente escalada de unas escaleras en el pueblo de Bunyola.





I thought I would take a shortcut in our training ride in Mallorca but, as my friend @Daniel87Oss says, this one is tough even on foot... @BORAGmbH @Hansgrohe_PR @iamspecialized @sportful @ride100percent pic.twitter.com/EsKCkSYfkO