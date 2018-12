Kike López: "Una situación tan buena, tan pronto, no la había vivido en el Baleares"

"Una situación tan buena, tan pronto, no la había vivido en mis años en el Baleares", ha explicado Kike López, uno de los capitanes de la plantilla blanquiazul, que hoy tiene jornada de descanso. "Pero queda mucho, porque cada semana hay resultados sorprendentes.", ha añadido el salmantino, rebajando la euforia que ahora se vive en un Atlético Baleares que disfruta de su segunda plaza en la clasificación del Grupo III de Segunda B.

La victoria ante el filial del Levante de este pasado domingo, conseguida de nuevo en los últimos minutos y gracias otra vez a Hugo Díaz, aún está en la mente de los aficionados y del equipo. "Fue un partido en el que merecimos la victoria, estuvimos bastante bien en todas las facetas aunque un error puntual nos costó el empate. Ganar en casa nunca es fácil porque hay poco espacio para meter mano pero por suerte salió Hugo y fue con fe y con todo y logramos la victoria merecida", señala Kike, que añade: "Este año Hugo está teniendo no suerte, sino trabajo, me alegro por él porque es amigo, su situación al principio de temporada no era fácil porque se ficharon muchos delanteros. Desde el trabajo y desde la humildad está consiguiendo esos goles y me alegro".

El próximo domingo toca visita a Paterna, advierte: "Contra el Valencia Mestalla habrá que salir atentos; debimos ganar al Peralada y al Barça, fuera se compite mucho, es una categoría difícil".

Por último, Kike López confía en la buena dinámica de un Atlético Baleares que tiene muy claro su estilo. "Nuestras victorias se basan en estas 90 minutos concentrados. Tenemos mucha pegada arriba y hay que fiarse de eso", sentencia.