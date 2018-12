Cata Coll, a su llegada a la isla: "Todavía no me lo creo"

La flamante campeona del Mundial femenino sub-17, Cata Coll, ha sido recibida esta tarde en Son Sant Joan por decenas de familiares y amigos que esperaban a la mallorquina con banderas y pancartas. Tras su llegada, la guardameta nacional se ha mostrado muy feliz con el éxito de la selección y ha querido agradecer el apoyo de los suyos. "Estoy muy contenta con el recibimiento, ellos son los que me han visto jugar a fútbol desde que era pequeña y todo lo que consigo se lo dedico a ellos. Me sigo repitiendo que soy campeona del mundo y no me lo creo, todavía no somos conscientes. ¡Hemos hecho historia!", ha afirmado Cata.

Tras un año que roza la perfección, la joven guardameta ha reconocido que su triunfo ha tenido más repercusión de la que se esperaba. "Al llegar a España hemos notado mucho más la dimensión de lo que hemos logrado. El país se ha volcado con nosotras. Twitter antes de la final echaba humo y eso nos motiva y nos emociona. Ha sido un año redondo, repleto de éxitos y ojalá el año que viene también sea así", ha señalado.

Después de la decepción de quedar subcampeonas con la sub20, Cata se ha tomado la revancha con este título con la sub17. "Este campeonato iba por ellas, porque la verdad que tenía una espina clavada al perder la final del otro Mundial", ha resaltado. Además, la guardameta ha asegurado que la clave de esta selección ha sido la humildad del equipo. "La clave de este triunfo ha sido el grupo. Somos un equipo muy humilde que sabe lo que hace y hemos podido reaccionar cuando las cosas iban mal", ha afirmado.

Se trata del primer Mundial que consigue la selección femenina de fútbol en toda su historia, aunque Cata ha reconocido que espera que sea el primero de muchos. "Todavía no me lo creo, quién iba a decir que la selección femenina iba a ganar un Mundial. Esto es histórico y esperamos ganar más campeonatos", ha asegurado orgullosa.

Con un futuro incierto por delante, la de Pòrtol ha resaltado que su único objetivo de esta temporada es lograr el ascenso con el Collerense, aunque la guardameta ya ha afirmado en otras ocasiones que espera jugar en Primera División lo antes posible. "Ahora lo único que toca es seguir trabajando y siempre con los pies en el suelo. Me tengo que dedicar al presente, para hablar del futuro todavía queda mucho. Mi objetivo es subir a Primera con el Collerense y ojalá lo logremos", ha apuntado.

A pesar de encontrarse cansada después del viaje, Cata se ha ido a visitar a sus compañeras del Collerense y ha manifestado su intención de jugar el partido del próximo fin de semana, que enfrentará al Collerense y al Son Sardina. "Ahora me voy a entrenar. Quiero ver a la gente del club, que siempre me han apoyado. ¡Por supuesto que quiero jugar este fin de semana!, hay derbi y no me lo quiero perder", ha declarado.