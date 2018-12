Valverde "En la segunda parte hemos sufrido, sin tener el balón"

? El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, reconoció sensaciones encontradas tras la victoria ante el Villarreal. "Buenas" por un lado, ya que ganaron sin encajar, y no tanto por la falta de dominio del partido en el Camp Nou. "La sensaciones son buenas porque hemos ganado. El primer tiempo, muy buenas, porque hemos dominado el juego y hemos sido más nosotros mismo con la pelota y con llegadas, y estábamos cerca del gol", indicó el técnico. Después admitió que tuvieron que evitar las llegadas de un rival que se hizo con el control del balón. "En la segunda parte hemos sufrido porque cuando no tenemos el balón sufrimos. Nos hemos tenido que organizar para que no nos hiciera ocasiones, que no nos han hecho, pero sin balón nos faltaba algo, aunque sin conceder ocasiones para que nos marcasen", precisó Valverde.