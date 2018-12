Mandiola: "Debimos finiquitar el partido en la primera parte"

Manix Mandiola se felicitó por el triunfo ante el Atlético Levante y restó importancia a que llegara en el tramo final. "El equipo no estaba jugando mal, debimos finiquitarlo en la primera parte, hemos generado un montón de ocasiones y ellos en la primera que han llegado a puerta, en una media salida de Carl, han empatado", dijo ante los periodistas antes de explicar su plan para sumar los tres puntos. "Quería ganar siendo sólidos en medio del campo y apostando por Hugo Díaz y la lucidez de Yelko. Hugo siempre llega hasta la portería rival, aunque juegue en banda. No es casualidad que marque Hugo. Ha salido bien", subrayó.

El entrenador del Atlético Baleares aplaudió la efectividad de Hugo Díaz, aunque ayer le dejó en el banquillo. "Hay gente que cuando está en racha hay que aprovecharlo. A Samuel lo estaban defendiendo muy de cerca y teniendo un recambio que nos da resultado como Hugo, la opción fue esa. Después hemos apostado por Yelko para bajar la pelota y tener más luz y menos fútbol aéreo y resulta que ha sido Yelko el que ha peinado para que marcara Hugo. El fútbol tiene esas cosas", comentó. El vasco resaltó el esfuerzo de sus pupilos: "No hemos sido mucho mejores que el Atlético Levante, tienen salida de balón y otras cosas que no tenemos, pero nosotros somos muy equipo, solidario y eso nos da mucho, con capacidad de sufrimiento. Mis jugadores acaban reventados, se sienten a gusto y encontramos el premio de las victorias". Mandiola no quiere ni oír hablar de ascenso. "El objetivo es una primera vuelta que, si pasamos de 30 puntos, el objetivo de la salvación estará cerca, luego si lo logras ya hablaremos de otras cosas. No pienso en más allá del Mestalla la semana que viene. Que ayer -por el sábado para el lector- empatara el Barça B no nos hace mejores a nosotros. Tenemos que hacer bien lo nuestro. Cada vez que pones el carro delante de los bueyes descarrilas y malo", reflexionó.