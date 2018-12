El Palma Futsal se queda con las ganas

El Palma Futsal se mantiene en cabeza tras firmar un punto en una de las pistas más difíciles de la categoría (1-1). Los de Antonio Vadillo se han adelantado con un gol de Diego Quintela y se han visto penalizados por las excesivas faltas señaladas por los colegiados y que les han costado un doble penalti, que ha supuesto el empate. Han tenido ocasiones para ganar, pero ha faltado acierto en la pegada, sobre todo, en los dos minutos con superioridad en pista por la exulsión de un jugador rival. El empate hace que haya un triple empate en la clasificación con Barça Lassa y ElPozo Murcia.

La Salobreja es una pista hostil para el Palma Futsal. Nunca es fácil jugar en una pista en la que el rival se atrinchera y se aferra a ella y se genera en la grada uno de los ambientes más adversos que el conjunto balear se encuentra en el fútbol sala nacional desde antes del partido y prácticamente hasta que abandona el pabellón. Desde el primer minuto el Palma se ha cargado de faltas. Los colegiados han castigado en exceso a los baleares y han situado el listón muy bajo solo para un equipo. Tanto, que en dos minutos el Palma ya ha tenido tres faltas en su casillero y ha alcanzado las cinco antes de llegar al ecuador en la primera parte, un aspecto que ha marcado la primera mitad. Diego Quintela ha aprovechado la primera ocasión balear para adelantar al equipo en el marcador en un buen comienzo pese a las faltas.

En la pista se ha notado el respeto entre ambos equipos y lo mucho en juego. Era un partido de oficio, de garra y de los que se juegan con carácter más que con el juego. Si bien, el que más ha propuesto en el cómputo global del partido ha sido el Palma, sobre todo, en la segunda mitad. Tras el gol del gallego y con el respaldo de las faltas, los locales han buscado la portería de Nico Sarmiento con mayor insistencia sabiendo que el rival tenía un problema a la hora de defenderse. Nico ha sacado a relucir su repertorio cada vez que los locales lo ponían a prueba y Espínola ha sido también un muro. Ha sido el partido de los porteros. El Palma ha tratado de defenderse con el balón, pero no era sencillo. Y ha llegado la sexta falta que ha supuesto el doble penalti que ha aprovechado el ex del Palma Carlitos para empatar el partido. Los de Vadillo han sufrido y aguantado el chaparrón hasta llegar al descanso y plantear una segunda parte para ir a por el partido. Pero el resultado ya no se ha movido.

FICHA TÉCNICA

– Jaén Paraíso Interior: Espínola, Mauricio, Ramón, Alan Brandi y Rafa López. También jugaron Campoy, Giasson, Dani Martín, Carlitos, Víctor Montes y Míchel.

– Palma Futsal: Nico Sarmiento, Tomaz, Joao, D. Quintela y Mati Rosa. También jugaron Diego Nunes, Joselito, Lolo, Taffy y Hamza.

– Goles: 0-1 D. Quintela (min. 5); 1-1 Carlitos (min. 14)

– Árbitros: González Moreta y Sánchez Chamorro. Mostraron tarjeta amarilla al local Mauricio y al visitante Joao. Expulsaron a Ramón, jugador del Jaén, por doble tarjeta amarilla.

– Pabellón: La Salobreja, Jaén. Partido correspondiente a la decimotercera jornada de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala.