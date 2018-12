Mandiola: "Si el Real Madrid anda buscando refuerzos, cómo no los voy a querer yo"

Manix Mandiola no es de pedir mucho. El técnico del Atlético Baleares ha reconocido este mediodía en Son Malferit su interés en "mejorar el rendimiento competitivo del equipo" durante el mercado invernal, pero si finalmente no llega nadie, confía en sus jugadores. "Si el Real Madrid anda buscando refuerzos, cómo no los voy a querer yo", ha reconocido.

"Me han preguntado que pienso del equipo y he dado mi opinión, pero eso queda para el club. Tengo la mala costumbre de acabar enamorado de los jugadores de los equipos en los que estoy, aunque he dado mi opinión deportiva y ahora el club, en la medida en la que pueda, hará lo posible para mejorar un par de puestos", ha señalado este mediodía el técnico vasco en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante el Atlético Levante.

Sobre posibles salidas de alguno de sus jugadores durante el mercado invernal, el vasco se ha mostrado irónico. "No creo que se vaya ningún jugador y si se fuera alguno, sería por tener un rendimiento extraordinario, pero rendimientos extraordinarios aquí€ Han estado bien, pero nadie lleva 14 goles. No creo que la Premier esté peleándose por llevarse a alguien de aquí", ha comentado el preparador blanquiazul.

El Atlético Baleares está preparado para el encuentro de este domingo ante el Atlético Levante, décimo clasificado de la tabla. Tras la derrota del pasado sábado en Cornellà, Manix espera que su equipo reaccione y pueda sumar tres puntos más en casa: "Ante el Levante esperamos seguir manteniendo la buena dinámica que tenemos en casa, sabiendo que todos los partidos nos cuesta ganarlos. Dicen que sufriendo se saborea más el triunfo, pero también me apetece un día ganar con solvencia. Solo pido que el equipo compita bien, pero todo dependerá también del día que tenga el rival"

Sobre las conclusiones extraídas por el cuerpo técnico tras la derrota ante el Cornellà, Mandiola ha ironizado. "Siempre se aprende más de las derrotas y se sacan mejores conclusiones. Cuando ganas crees que es justo ese resultado, que no ha influido la suerte, que algo habremos hecho bien€ Cuando pierdes es cuando buscar el porqué de las cosas y analizas que se ha hecho mal. Tras cada partido que hemos perdido, hemos sacado conclusiones, tenemos un dossier terrible", ha comentado.

Para el encuentro de este domingo, Mandiola no podrá contar con Alberto Villapalos y Marcos de la Espada, ambos lesionados. "Marc (Rovirola) llega muy justo, pero este es como el Cid Campeador, lo pones encima del caballo y por lo menos impresiona, es necesario", ha zanjado.