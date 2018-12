Cata Coll: "Esto es un sueño, en cinco meses hemos jugado tres finales"

Cata Coll, portera de la selección española de fútbol sub17, aseguró que es "un sueño" y un orgullo clasificarse para la final del Mundial sub17, donde se enfrentarán a México, en un encuentro que tendrá lugar mañana en Montevideo (Uruguay), a partir de las 23 horas en España y retransmitido por Eurosport, tras haber jugado en cinco meses tres finales. "En cinco meses hemos jugado tres finales, estamos muy orgullosas por que es un sueño. Todas las chicas de España sueñan con ir a la selección española, y no eres consiente de que estás jugando y lo estás haciendo por tu país", explicó Coll en un comunicado de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La guardameta del Collerense está siendo una de las jugadoras más destacadas del combinado nacional, tal y como demostró en el cruce de cuartos, cuando en la decisiva tanda de penaltis detuvo dos lanzamientos que metieron a España en semifinales. Y en esta penúltima ronda también estuvo a un gran nivel ya que realizó intervenciones de mérito ante las ofensivas de Nueva Zelanda, cuando el marcador todavía era de empate a cero.

Coll, natural de Pòrtol, está escribiendo una de las páginas más brillantes de la historia del fútbol femenino español. Su progresión es imparable, todo un ejemplo para el resto de jugadoras jóvenes de la isla.

'Las rojitas', lideradas por Toña Is, llegan invictas a la final de este sábado contra México tras eliminar en semifinales a Nueva Zelanda (2-0), siguiendo así con su gran estado de forma después de conquistar en mayo el Campeonato europeo ante Alemania, con dos goles de Eva Navarro, y en agosto el subcampeonato del Mundo sub-20. "Cuando metí los dos goles de la final de Alemania, no me creía lo que me había pasado en ese momento y tener la suerte de meter el gol de la victoria y así ayudar al equipo, es increíble, no podía estar mas feliz", aseguró Eva Navarro.