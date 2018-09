Mandiola: "Ha tocado sufrir, pero la victoria así sabe mejor"

A Manix Mandiola, al igual que al Baleares, le va la marcha. El técnico del conjunto blanquiazul reconoció que lograr la victoria ante el Conquense, sufriendo como se sufrió, hace que los tres puntos sepan mejor: "Nos ha tocado sufrir, pero así el triunfo sabe incluso mejor. Cuando estás en una situación como la que estaba viviendo este equipo, el miedo te agarrota, por eso ganar este partido es bueno para la confianza del plantel. Podemos dar por buenos los tres puntos".

El de Eibar alabó a sus futbolistas tras la victoria ante el Conquense, aunque también puso algún pero al juego de sus jugadores: "Con los resultados que se han dado en los últimos partidos, con remontadas incluidas, es normal que existiera un estado de psicosis e intranquilidad. Hemos tenido ansiedad y hemos concedido en algunos aspectos, por ejemplo en el capítulo del gol. Se trata de una jugada aislada, pero es un tanto corregible, un fleco por mejorar".

El preparador del Atlético Baleares apostó, por primera vez esta temporada, por dos puntas en ataque, una decisión que fue comentada en la rueda de prensa posterior al partido. "Hoy hemos jugado con dos puntas y hemos generado mucho a la contra. El Conquense solo ha jugado directo al final, ha tocado mucho el balón durante todo el encuentro, pero hemos sabido controlarlos", resumió el vasco.

Sobre la tranquilidad que aporta al cuerpo técnico esta nueva victoria, Mandiola no quiso entrar en detalles: "No soy yo de leer redes sociales. Las reglas del fútbol son sencillas, no hace falta que lea por aquí o por allá. Si ganas cinco partidos y luego pierdes tres seguidos, sabes que tu nombre está en la palestra. Las notas del curso se tienen que poner más adelante, mientras tanto vamos haciendo cosillas".

Ya para acabar, Mandiola se refirió al gran partido que firmó Samuel Shashoua, quien se estrenó en su faceta goleadora con la elástica del Baleares. "Samuel nos da un plan B que antes no teníamos. Samuel nos da mucho en ataque, tiene un punto diferencial, siempre que coge él la pelota pasan cosas y eso es bueno", señaló.