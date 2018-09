Alba: "Hay que valorar lo que ha hecho este equipo"

La alero mallorquina de la selección española Alba Torrens, destacó que en esta Copa del Mundo se ha visto "lo que cuesta llegar" a conseguir medallas cada verano, algo que "es muy difícil" y que el combinado español ha logrado nuevamente.

"Una vez más nos descolgamos una medalla para ponernos otra", destacó. Alba Torrens resaltó que "hay que valorar lo que ha hecho este equipo", ya que "otros años parecía el camino más fácil" y en esta ocasión se ha visto "lo duro que es". La alero manifestó que desde dentro siempre han sabido lo difícil que es conseguir cada medalla, a pesar de que "por momentos parecía un camino fácil".

"Aunque jugásemos en casa, la clave ha sido que hemos afrontado el campeonato de la misma manera que los anteriores", dijo Torrens, quien manifestó que "los campeonatos pasados no te dan ninguna ventaja". "Nos quitaremos la medalla otra vez y nos pondremos el chándal de entrenamiento. Volveremos a prepararnos para competir en el siguiente torneo", dijo, que fue una de las destacadas en el partido.



Mondelo da las "gracias"



Por su parte, el seleccionador español de baloncesto, Lucas Mondelo, pidió a "todo el mundo que sea consciente de lo difícil que es lo que están haciendo estas chicas" tras lograr su sexta medalla consecutiva en el Mundial de Tenerife, donde dijo que "nunca" podrá "vivir las vidas suficientes para darles las gracias" a sus jugadoras.

"Vamos a saborearlo y a disfrutarlo. Ha sido muy bien jugar en casa para que la gente pudiera disfrutar de un grupo de leyenda. Nunca viviré las vidas suficientes para darles las gracias a mis jugadoras", apuntó ante la prensa Mondelo, destacando las "muchas veces" que ha dicho que "las medallas no las venden en los supermercados".

"Todo lo que nos ha pasado nos ha hecho crecer como equipo. Si nos hubiéramos dejado llevar nos estaríamos celebrando una medalla. Este equipo es muy grande, que todo el mundo sea consciente de lo difícil que es lo que están haciendo estas chicas. ¿Os acordáis de cuando Indurain ganaba Tours como churros? Y no quiero decir nada cuando se retire el dios Nadal", dijo, recordando a otras grandes figuras del deporte español.

Empleando su habitual tono campechano, el seleccionador reveló cómo empezó su día antes de ganar el bronce. "Esta mañana tuve una reunión con mis ayudantes y les dije lo primero que se me ocurrió por la mente: ´No me he levantado esta mañana para perder al partido, si no me vuelvo a la cama´. Se rieron mucho y aquí estamos. Mira, ha sido profético", dijo, antes de ponerse más serio para repasar su exitosa trayectoria al frente del equipo nacional de baloncesto.