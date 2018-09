Un rival inédito para un Baleares con urgencias

El Atlético Baleares recibe hoy (12:00 horas) en Son Malferit al Conquense, en un duelo inédito –nunca se han enfrentado– al que ambos equipos llegan tras dos derrotas y un empate las últimas tres jornadas. Con muchas más urgencias comparecen los locales, ya que los de Manix Mandiola no acaban de confirmar las expectativas creadas a principio de Liga.

Los errores defensivos están castigando al Atlético Baleares, que llega a la sexta jornada del Grupo III de Segunda B con la necesidad de ganar. De no hacerlo, los blanquiazules podrían meterse en puestos de descenso. Unas posiciones para las que no está construida esta plantilla.

Algo mejor está el Conquense, un recién ascendido metido en media tabla tras dos victorias iniciales –que le situaron líder– y un empate. Sin embargo, sus dos últimas derrotas han abierto una pequeña crisis deportiva, que se une a la institucional: está bucando un crédito para acometer su deuda con Hacienda (170.000 euros) y trabajar en su conversión en Sociedad Anónima Deportiva. El Conquense tuvo un presupuesto de 220.000 euros el año pasado y con el ascenso esta temporada se ha disparado hasta casi los 800.000 euros. Aun así, lejos del Atlético Baleares.

En el plano deportivo, los manchegos tendrán la baja del defensa Arroyo y el técnico Luis Ayllón, que cumplirá su segundo partido de sanción, podría hacer cambios en un once que naufragó la pasada jornada ante al Barça B (0-3).

En el Atlético Baleares ya están los veinte disponibles, aunque Mandiola no forzará el regreso al césped de Adrián Hernández. Salvo sorpresa, el técnico retornará a su once tipo con la vuelta de Villapalos tras su sanción. Si no juega de pivote lo hará de central y su plaza se la jugarán Ortiz, el extremo Samuel o el delantero Nuha.