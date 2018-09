Moyá, sobre el retorno de Nadal: "No va a hacer ninguna locura"

Carlos Moyá, entrenador de Rafel Nadal, explicó ayer que el objetivo del número uno del mundo es recuperarse y volver al circuito en París Bercy. Pero si no es posible, lo intentará para las Finales ATP de Londres. Y si no, al año próximo; todo menos cometer una locura. "Está recuperándose. Está haciendo físico, readaptándose un poquito", dijo Moyá en Marbella, donde compite en la Senior Masters Cup. "Empezamos a hacer tenis la semana que viene. No vamos con prisas, vamos poco a poco, y la rodilla nos marcará cuándo vamos a volver; y desde luego, no va a hacer ninguna locura", comentó.

"Si todo va bien, París Bercy es el objetivo para volver, pero si no es allí será Londres (Finales ATP) o si no, el año que viene", aseguró.



"No es lo ideal"

"No es lo ideal pero es difícil planificar algo en este deporte, porque pasan tantas cosas durante el año que es complicado", dijo sobre el periodo de descanso de Nadal tras abandonar en las semifinales del US Open, ante el argentino Juan Martín del Potro, por culpa de su rodilla derecha.

"Ahora mismo se tenía que estar marchando para China y está en casa entrenando. No es lo suyo pero es lo que hay, es lo que tenemos y en esas circunstancias hay que intentar hacerlo lo mejor posible", dijo el entrenador de Nadal.

Moyá no quiso aventurar objetivos para 2019. "Lo que quiero yo y todo el equipo es a Rafel sano y que pueda entrenar bien, disfrutar y competir. Es verdad que con dolores y lesiones es más complicado que eso suceda. Lo que pedimos es eso; y a partir de ahí, y si eso sucede, las opciones de que 2019 sea un buen año son altas", aseveró Moyá, que consideró que ya no es un problema de reducir el calendario: "Ha jugado nueve torneos este año, ha ganado cinco y ha tenido dos abandonos. Jugar menos, es complicado".

"Entiendo que hay que dosificar, pero si Rafel está bien puede jugar 14 o 19 torneos. Menos de los 9 que ha jugado este año es imposible", explicó Moyá.