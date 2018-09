Messi: "No podemos recibir goles todos los partidos"

El capitán delFútbol Barcelona,, reconoció que deben mejorar defensivamente tras el empate con el Athletic Club (1-1) , en la séptima jornada de Liga, la tercera consecutiva sin ganar, y subrayópara poder salir de esta mala racha.

"¿Ansiedad? No, porque esto recién empieza y es muy largo. Obviamente tenemos bronca por los dos últimos resultados. El otro día con el Leganés hicimos una buena primera parte, pero terminamos perdiendo y hoy hemos tenido situaciones para ganar el partido y no pudimos hacerlo", dijo en declaraciones a beIN Sports.

"Somos conscientes de que tenemos que hacernos más fuertes defensivamente, no puede ser que recibamos goles todos los partidos. La temporada pasada era muy difícil hacernos goles u ocasiones y este año a la mínima nos convierten. Tenemos que mejorar y hacernos fuertes desde lo defensivo", incidió el '10' culé.

En relación al partido de este sábado, Messi -que fue suplente- destacó las "muchas ocasiones" que tuvo el Barça para ganar. "Hicimos un partido como para poder ganar. En el primer tiempo tuvimos muhcas situaciones claras para llevar ventaja y lamentablemente nos fuimos perdiendo 0-1. Eso complicó mucho las cosas. Luego lo seguimos intentando y no pudo ser. Es una pena el resultado", indicó.

Sin embargo, el ariete rosarino recordó que LaLiga "recién empieza". "Hay que seguir, mirar hacia delante y pensar que el miércoles tenemos un partido muy duro", dijo en relación al duelo con el Tottenham en Champions League. "Nos jugamos mucho para la clasificación y somos conscientes de que tenemos que mejorar muchas cosas, pero con tranquilidad", añadió.

Además, Messi explicó que no le gusta que el Barça dependa ni de él, ni de nadie. "Es así, tenemos plantilla y jugadores para poder ser un gran equipo, un conjunto fuerte y no depender de ninguno. Como siempre fue. Somos el Barcelona y tenemos jugadores de sobra para no depender de nadie. Es una lástima el resultado, pero hay que estar tranquilos, es muy largo", sentenció.