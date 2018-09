Chicho Lorenzo cree que la acción de Márquez fue "premeditada y exquisitamente calculada"

Chicho Lorenzo, padre de Jorge Lorenzo, no dejó pasar la ocasión de opinar sobre el lance en la primera curva de Motorland Aragón que acabó el pasado domingo con su hijo por los suelos y lesionado. Lorenzo padre acusa a Marc Márquez de "una acción premeditada y exquisitamente calculada".

A través de su cuenta de Twitter, Chicho Lorenzo expuso el miércoles por la noche: "La toma del helicóptero aportaría más pruebas pero esta es muy buena para saber qué pasó en esa apurada de frenada y primera curva. La cosa está muy clara a no ser que seas un periodista vago y cortesano que crees saberlo todo cuando no tienes ni idea de nada o un antilorenzo".

"Esa apurada de frenada hubiese acabado en caída de no ser por la zona verde, pero no fue una trazada fortuita, porque no da puntada sin hilo, fue algo premeditado y exquisitamente calculado, usando una 'zona ilegal' para, literalmente, humillar al rival, con resultado de lesión".