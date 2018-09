Mavi García finaliza en la trigésima posición en la contrarreloj del Mundial de ciclismo

La mallorquina Mavi García acabó en la trigésima posición la crono de los Mundiales de ciclismo de Innsbruck, prueba en la que era la única representante española.

La ciclista del Movistar Team, que es la actual campeona de España, marcó un tiempo de 38:34, lejos de la holandesa Annemiek van Vleuten, que revalidó el oro (34:25.36) como era de esperar. Van Vleuten era la gran favorita para subir a lo más alto. Holanda acaparó el podio, ya que Anna van der Breggen fue plata (+28.99) y Ellen van Dijk (+1:25.19), bronce.

La palmesana mejoró en los últimos 9 kilómetros de carrera, con más repechos y más exigentes que los 18 primeros. La mallorquina se dejó 4.09 en meta con respecto a Van Vleuten.

"La verdad es que esperaba hacer algo un poco mejor, pero me he sentido bien, quizás me falta exprimirme algo más en este tipo de pruebas y salir a dejarme la piel. Falta mucho entrenamiento y hay que hacer muchas horas con la cabra. Al fina me ha llegado gente delante que creo que no es mejor que yo, pero a ver si el sábado me quito la espina con una buena carrera", reconoció la ciclista mallorquina tras la prueba.

La victoria de Van Vleuten, que logró su segundo oro y el cuarto de su país, y el triplete neerlandés fueron tan incontestables que ya estaban prácticamente anunciados en el km.18,1, una primera referencia ofrecida por la organización a la que las holandesas llegaron ya en las mismas posiciones en las que arribaron a la meta.

La ganadora aventajaba entonces a sus compatriotas en 19 y 47 segundos, mientras que en la llegada lo hizo en 28 y en 1.25.