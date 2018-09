España define ante Bélgica su ruta hacia las medallas

La selección española de baloncesto femenino de la mallorquina Alba Torrens cerrará hoy (21.00 horas/Teledeporte) la fase de grupos del Mundial de Tenerife frente a Bélgica, un rival de muy buen nivel que también se jugará su futuro y que definirá el camino de la anfitriona hacia las medallas.

Tras vencer las exigentes resistencias de Japón (84-71) y Puerto Rico (78-53), España llega a su tercer compromiso con todo a favor para sellar el primer puesto y acceder directamente a cuartos de final sin pasar por el peaje previo de octavos, si bien esta situación tiene varias aristas y una de ellas con un nombre claro propio: Estados Unidos.

Si el equipo entrenado por Lucas Mondelo acaba primero, tendrá muy claro su camino: duelo casi seguro ante Francia o Canadá en cuartos y el ogro estadounidense para semifinales. Por contra, si acabara segundo o tercero estaría obligado a disputar una eliminatoria más, pero a cambio no se toparía con Estados Unidos hasta una hipotética final.

La alero de la selección española Alba Torrens reconoció que no sabe si se encuentra "al cien por cien" para disputar la fase decisiva del Mundial de Tenerife, pero prometió dar "todo lo que tenga" empezando por el duelo de este noche ante Bélgica, donde no piensan realizar cábalas.

"Estos meses he tenido una lesión y molestias. Mi objetivo siempre ha sido llegar al cien por cien al campeonato y no sé si he llegado al cien por cien. Lo que sí sé es que estoy aquí para intentar ayudar al equipo en todo lo que pueda y dar todo lo que tenga. He luchado para estar lo mejor posible y ahora está todo enfocado en aportar y conseguir los objetivos que nos vamos marcando", valoró la jugadora mallorquina Alba Torrens ante la prensa durante el día de descanso en el Mundial de Tenerife.

Respecto al mal inicio de partido ante Puerto Rico, la alero se quedó con la "reacción" de su equipo en la segunda parte. "Esa es la parte más positiva. Una vez más pusimos el carácter, pusimos nuestro juego y pusimos las ganas de trabajar para conseguir la victoria", subrayó.