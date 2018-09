Marc Márquez: "El incidente de Jorge es por un lance de carrera"

24.09.2018 | 02:45

Marc Márquez, piloto de la escudería Repsol Honda, calificó el incidente con Jorge Lorenzo al principio del Gran Premio de Aragón de MotoGP como "un lance de carrera". "Cuando vas a la zona sucia al frenar en la salida tienes que tener también la sangre fría de no abrir gas a tope", explicó el catalán sobre lo sucedido a Jorge Lorenzo. "Está claro que he salido y he frenado por la zona sucia porque iba por el interior y se me ha bloqueado de delante, porque llevábamos todos el neumático duro, y ahí es cuando he visto que Jorge estaba por el exterior y empezaba a cerrar la trayectoria, y para no tener ningún contacto he dejado ir completamente los frenos para irme a girar yo solo lejos", detalló Márquez. "Sí que es cierto que en este circuito cuando vas a la zona sucia patina mucho, ha ocurrido con Dovizioso cuando me ha pasado. Nos hemos tocado, él iba por el interior y yo me he ido fuera", añadió.