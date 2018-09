Mandiola: "Si supiera el porqué de las cosas estaría resuelto"

"Algo hacemos mal pese a las grandes cosas que hacemos en ataque", reconoció tras el partido Manix Mandiola, técnico del Atlético Baleares, que admitió su preocupación por las facilidades que da el equipo en defensa: "Si supiera el porqué de las cosas estaría resuelto".

"No tiene explicación el segundo gol, tengo que verlo bien por televisión y en frío sacar conclusiones", destacó el vasco. "Tengo ganas de ver el segundo gol de la nada, necesito verlo", incidió el entrenador sobre el segundo tanto de un Peralada que, según Mandiola, no les creó problemas: "Para lo que hemos concedido no nos han hecho peligro, pese a hacernos dos goles".

"Hemos podido marcar más goles, nos han anulado uno en fuera de juego", recordó el preparador blanquiazul, quien destacó el empate como lo mejor de la jornada: "Como aspecto positivo, hemos puntuado fuera de casa".

"Llevamos dinámica de empezar ganando y nos empatan... y eso lo lleva en la cabeza el jugador", indicó Manix Mandiola, que admitió desconocer cuál es el motivo: "No sé la explicación".

El año pasado teníamos una defensa, pero ahora es otra; no justifico, pero exceptuando Vallori los demás son nuevos", añadió el técnico en su exposición para encontrar el motivo de los problemas de tiene el equipo en defensa.

Más contento está en el aspecto ofensivo. "Nuha ha hecho un muy buen partido, tiene mucho trabajo y velocidad. Ha generado infinidad de ocaciones, estoy contento con su trabajo y con el del resto del equipo", aseveró, e insistió en el "trabajo fenomenal" de sus jugadores en ataque. "Después de ir ganando dos veces, cuando faltan pocos minutos que te empaten€ al menos rompemos la racha de dos derrotas", destacó Mandiola.

"Esperamos ganar el domingo e ir donde nosotros queremos", concluyó el técnico del Atlético Baleares, convencido de que lo que está sufriendo su equipo "es más problema de resultados que de juego".

Por su parte, Narcís Pelach, técnico del Peralada, señaló: "Hemos sido fuertes. Nos hemos sobrepuesto a un 0-1 y un 1-2, y es algo a elogiar. No ganar siempre crea nerviosismo, angustia, pero sabíamos que íbamos a tener un inicio complicado. Hemos estado bien en los primeros minutos, pero en la segunda parte nos ha afectado el nerviosismo".