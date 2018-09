Apoyo de Rafel Nadal a los jóvenes valores del tenis

Rafa Nadal Tour by Mapfre

Reconocimiento a los campeones. Rafel Nadal recordó ayer sus inicios como jugador en la entrega de los premios de la V edición del circuito juvenil de tenis 'Rafa Nadal Tour by Mapfre' que se clausuró en el Sports Centre de Manacor del numero uno mallorquín. Los vencedores han resultado los Sub 14 Daniel Mérida y Carolina Gómez; Roger Pascual y Marta Soriano en Sub 12. El torneo ha visitado Barcelona, Sevilla, Valldoreix, Zaragoza, Alicante y Madrid.