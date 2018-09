Toni Nadal: "Rafel volverá en París, no hay razón para forzar su regreso"

El entrenador de tenis Toni Nadal, señaló ayer que su sobrino Raael Nadal hace bien en no forzar y renunciar a la gira asiática, tras las molestias en el tendón rotuliano que le obligaron a retirarse en las semifinales del US Open, y agregó que tiene previsto volver a la competición en el Masters 1.000 de París Bercy. Toni Nadal, que estuvo en la apertura de curso de posgrado de la Universidad Europea en Valencia , indicó: "Rafel me dijo que volvería para París y no participaría en la gira asiática. No hay razón alguna para forzar su vuelta. Ya tiene experiencia en que si fuerzas, todo se complica. Con 32 años lo que tiene que hacer es lo que está haciendo, cuidarse y no precipitarse".