Mandiola: "A ver si se ve esta semana que hemos corregido los errores"

. Tras dos derrotas seguidas,. El entrenador es consciente de que necesitan mejorar en su fútbol y ganar: "Queremos jugar bien, competir bien y no cometer errores. Haber perdido condiciona lo mismo, aunque hubiéramos ganado los dos últimos partidos iríamos a ganar".

"Hemos reparado cosas y creo que tendremos opciones", ha señalado el técnico blanquiazul, que añade: "Debemos entender el juego, a veces hay que ser precavidos y no cometer errores de bulto". "Tenemos que hacer bien lo nuestro y ser competitivos para sacar algo positivo ahí", ha sentenciado.

Sobre el rival, Mandiola tiene muy claro que "el Peralada es un filial atípico, es un equipo práctico y resultadista, no prima tanto jugar bien. Más que jugar bonito, el fútbol es práctico. Se parecerá al Sabadell". Además, ha valorado el hecho de que no se juegue en césped sintético: "Es un campo de hierba natural, un premio para los jugadores que sufren en artificial. No ponemos excusas al campo, nos adaptamos a todo, el rival, el árbitro y el campo".

Con las bajas del sancionado Villapalos y del lesionado Adrián Hernández, la convocatoria está clara. Pero no el once, por expreso deseo de Mandiola: "No damos pistas de la alineación, queremos que todos lleguen enchufados. Samuel está dando lo que se esperaba, viene de un filial de primer nivel. Se ha adaptado rápidamente, al segundo día sabía el nombre de todos y es una alternativa buenísima que tenemos".

El equipo entrenará mañana sábado, a las 10:30 horas, y viajará por la tarde con destino a Peralada.