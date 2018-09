"Hemos empezado bien todos los partidos, pero luego hemos pecado en las áreas de no ser tan contundentes y lo debemos corregir", explicó ayer Kike López, uno de los capitanes del Atlético Baleares, que lleva dos derrotas consecutivas. "Tenemos muchas ocasiones cada partido, sabemos hacer más goles también los de arriba... las cosas no se están haciendo tan mal", señaló, y añadió: "No creo que sea un problema de forma física, es de contundencia".

Con respecto al partido de este próximo domingo en Peralada, de la quinta jornada del Grupo III de Segunda B, el mediapunta explicó: "Sabemos que si hacemos bien nuestro trabajo y tenemos atención en jugadas a balón parado que nos están costando puntos, sacaremos algo positivo y a eso vamos a Peralada, a por los tres puntos". "Cualquier rival es complicado en esta categoría, tenemos mimbres y equipo", sentenció el futbolista salmantino.