Djokovic puede arrebatarle el número uno

Rafel Nadal podría dejar de ser el número uno del ranking mundial tras su renuncia a los torneos de Pekín y de Shanghái. El manacor í se adjudicó la victoria en el ATP 500 (Beijing) y llegó a la final, que perdió ante Roger Federer, en el Masters 1.000 de Shanghái (sumó 600 puntos). En total, 1.100 puntos que no podrá defender el mallorquín y que podría propiciar que le adelantara en la clasificación Novak Djokovic, quien tras ganar en el US Open tiene a su favor que no defiende puntos en ninguno de estos dos torneos. Así, el serbio podría superar a Nadal si se hace con el triunfo en la gira asiática.