Nadal renuncia a la gira asiática

Nadal habla con el médico del US Open el pasado día 7, antes de abandonar su partido ante Del Potro. reuters

anunció ayer su renuncia, por, a los torneos de la gira asiática con los que la temporada de tenis da sus últimos coletazos. Después de los torneos de Pekín y Shanghái, el mallorquín tiene previsto disputar el torneo de París-Bercy, que sirve de preparación para la Copa de Maestros de Londres.

Nadal, que este pasado martes participó en la entrega de premios del torneo 'Más que tenis' que se celebró en las instalaciones de la Rafa Nadal Academy de Manacor, ya decidió no jugar la semifinal de la Copa Davis que España jugó –y que perdió– en Francia por sus problemas en la rodilla derecha.

Esa dolencia le obligó a retirarse en las semifinales del US Open y tras la última revisión médica, este pasado lunes, el mallorquín ha decidido no jugar ni en Pekín ni en Shanghái.

Así lo comunicó ayer a través de sus cuentas en sus redes sociales el manacorí, que en 2017 ganó el título del ATP 500 de Pekín ante Nick Kyrgios y que perdió la final del Masters 1.000 de Shanghái frente a Roger Federer: "Hola a todos, como sabéis tuve que retirarme del partido de semifinales en el US Open y este pasado lunes estuve en Barcelona mirando con los médicos la situación de mi rodilla. Si bien las molestias en mi rodilla no son nada nuevo, hemos decidido junto con mi equipo médico y técnico la no participación en la gira asiática para recuperar la rodilla de la manera que siempre hemos hecho".

"Lamento no poder estar con todos los fans en China, que son tantos, y con los organizadores de los torneos de Beijing y Shanghái, que siempre han tenido todas las atenciones conmigo y mi equipo", explica Rafel Nadal en su comunicado.