Ignacio Fons y Jordan Knuth ganan el Trofeo Rolex en Son Gual

Ignacio Fons se proclamó vencedor, en scratch y con 73 golpes brutos, de la penúltima etapa del Trofeo Rolex de Golf, que se disputó en las instalaciones del Golf Son Gual. El ganador en hándicap fue Jordan Knuth, con 68 golpes netos.

De esta forma, ambos jugadores se clasificaron para la final nacional que se disputará en Valderrama. Además, la dama mejor clasificada ha sido Ginette Georgy-Lanz con 78 golpes.

El Trofeo Rolex de Golf recorre los campos más prestigiosos y emblemáticos de la geografía española durante los meses de mayo a septiembre, finalizando el 27 de octubre en el Real Club Valderrama (Cádiz).

Durante la jornada organizada en colaboración con Relojería Alemana, Distribuidor Oficial Rolex en Mallorca, se reunieron un buen número de jugadores, amantes de esta disciplina deportiva, que pugnaron por la victoria en este singular entorno y disfrutaron de un momento de relax y cordialidad en torno al cóctel ofrecido para los asistentes, seguido de la entrega de premios.

La relación entre Rolex y el golf da comienzo en 1967 con Arnold Palmer, junto con Jack Nicklaus y Gary Player. El conocido como 'The Big Three' se disponía a dejar impresa su huella en este deporte. Desde entonces, la asociación entre Rolex y el golf no ha dejado de crecer, para extender su fama por todo el mundo. Hoy en día, Rolex, como parte integrante del universo del golf, le presta su apoyo a todos los niveles.