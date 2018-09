Joan Sastre: "Queremos luchar por todos los títulos posibles"

Joan Sastre afronta con mucha ambición su tercera temporada con el Valencia Basket tras vivir una campaña para el olvido con una plaga de lesiones en el vestuario. El inquer no se pone barreras este año.

¿Cómo encara esta nueva temporada?

R Bien, con mucha ilusión y con ganas de hacer las cosas bien y volver a tener sensaciones buenas, ya que el año pasado no tuvimos el mejor año por las lesiones.

¿Ser campeón ha sido una presión para el equipo?

R No es ninguna presion adicional, quizás los otros equipos te tienen más en cuenta, pero en nuestro nivel no creo que afecte nada.

¿Ha subido el nivel de la Liga Endesa?

R Sí, por algo es la segunda mejor Liga del mundo. Este año los equipos se han reforzado muy bien, incluso los recién ascendidos, Manresa y Breogán. Quizás vas a jugar contra uno de los de abajo de la clasificación y quizás te ganan o sufrirás.

¿Cuáles son los objetivos para esta temporada?

R El objetivo es luchar por todos los títulos. Está claro que también están los grandes equipos pero queremos luchar por todo.

Vuelven a la Eurocup tras perder su plaza en Euroliga. ¿Cómo afrontan esta competición?

R La Eurocup ha subido mucho el nivel de los equipos y al Valencia se le da muy bien. De hecho, ya ha ganado tres. La verdad, me hace ilusión ganarla porque ya he jugado dos finales y las he perdido (ríe).

Estas dos últimas semanas ha vuelto a estar con la selección española. ¿Qué tal sus primeras ventanas FIBA?

R Estoy muy contento por poder ayudar al equipo para conseguir la clasificiación del Mundial y espero poder seguir ayudando en otras convocatorias.

Una derrota contra Ucrania y el lunes sufrieron hasta el final contra Letonia.

R Parecía que iba a ser algo fácil. Se pusieron en zona y nos colapsamos un poco y casi se nos complica el partido.