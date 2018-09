Iberojet Palma: la puesta de largo más ambiciosa

El Iberojet Palma presentó ayer su nueva segunda equipación para la temporada 2018-2019 en una ceremonia realizada en el Hotel Be Live Collection de Son Antem, que contó con la presencia de patrocinadores y autoridades. La segunda vestimienta del equipo será fucsia en honor al color de la identidad corporativa de su patrocinador oficial, Iberojet.

Hasta la campaña pasada, el club mallorquín lucía de blanco para su segunda equipación. Sin embargo, el cambio de color no ha dejado indiferente a los jugadores. Carles Bivià, que ya jugó con la camiseta blanca, aseguró que "está bien porque es un color diferente y que seguro que dará de qué hablar".

Antes de conocer la novedad que iba a presentar el club, los jugadores se ausentaron unos instantes para vestirse de corto y dar la sorpresa con el color fucsia. Posteriormente, todos los miembros de la plantilla fueron presentados por un 'speaker', encargado de animar al público asistente, que utilizó el juego de palabras para mandar guiños jocosos a los miembros de la plantilla: "jugadores que van a dar mucha 'Guerra'" u "otros que vienen como 'Motos'".

El presidente del Iberojet Palma, Guillem Boscana, también fue partícipe durante la presentación del equipo y definió la temporada 2018-2019 con una sola palabra, "ilusión". En este sentido, comentó que están "muy ilusionados con intentar que Mallorca tenga el mejor baloncesto posible", haciendo referencia a conseguir el ascenso a la ACB.

No obstante, Boscana, que no olvida los malos momentos de las campañas anteriores, recordó que "en el pasado se han construido varios proyectos que no han salido bien" y aseguró que para cambiar el destino, "el club necesita la ayuda de la afición, patrocinios e instituciones para poder seguir soñando". Asimismo, el presidente no quiso olvidarse de los aficionados y agradeció el apoyo que recibió el equipo cuando peor estaba el año pasado.

La próxima cita del Iberojet Palma será este jueves, a las 20:30 horas, en el Palau Municipal d'Esports de Son Moix. Un partido que será el estreno del equipo ante su afición y contra un rival de la élite del baloncesto, el histórico Joventut de Badalona. El entrenador del Iberojet Palma, Félix Alonso, indicó referente a esta cita del próximo jueves que "será un partido especial porque será nuestro debut en nuestra casa y contra un clásico a nivel nacional como también europeo", señaló el técnico del Iberojet Palma.