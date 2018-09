Clamor en Artà por Enric Mas

El pueblo deofreció unen sus calles y plaza mayor a su nuevo héroe, el ciclista. Elen la general final dedisfrutó de un reconocimiento al nivel de su tremenda gesta, firmada con apenas. Una prestación extraordinaria que le ha catapultado al primer plano de la actualidad del deporte mundial.

Vencedor el sábado de la etapa reina andorrana, y mejor joven de la Vuelta a España, Enric Mas sabía que le esperaba un baño de masas en su casa. Con más de 2.000 vecinos de Artà siguiéndole en su recorrido hasta la casa consistorial de su localidad natal. Un Artà que lleva días volcado con su nuevo ídolo. Un ciclista que es presente y futuro del deporte mallorquín a primer nivel internacional. Y un joven que, sin embargo, demostró una alta dosis de emoción cuando se enfrentó ayer al homenaje de su vida.

Desde el balcón de la sede del Ajuntament d'Artà, Enric Mas se dirigió brevemente a sus miles de vecinos que llenaban por completo la plaza mayor de la localidad, agradeciéndoles su apoyo y asegurando que los numerosos apoyos y constantes muestras de cariño que le han llegado los últimos días han favorecido sus extraordinarios resultados.

"Perdonadme, estoy un poco nervioso y si cometo algún fallo es por eso", advirtió emocionado Enric Mas a los miles de artanencs que llenaban la plaza.

"No me esperaba que hubiese tanta gente. Me sorprende. Me he emocionado mucho", admitió Enric Mas a la hora de valorar el caluroso tributo de sus familiares, amigos, vecinos y numerosos admiradores que se desplazaron desde fuera de Artà para acompañar al joven que los últimos días de la Vuelta les ha mantenido en vilo frente al televisor.

A ritmo de xeremies, sones de fabiols y tocs de tambor, los más jóvenes de Artà vivieron con entusiasmo el pasacalles multitudinario de unos 100 metros en los que acompañaron a Enric Mas hasta la casa consistorial. Niños y niñas que disfrutaron con la presencia de su vecino más célebre.

"Encantado" e "impresionado"



Un Enric Mas que se declaró "encantado" con el protocolo preparado en su honor. "Es la primera vez que subo aquí y espero que no sea la última. Es impresionante verlo todo desde aquí y me gustaría dar las gracias uno a uno a todos los que estais aquí y a aquellos que no han podido venir por trabajo u otro motivo. Gracias por todo", añadió el corredor mallorquín que, con apenas 23 años, está considerado una de las grandes futuras estrellas del ciclismo.

El batle de Artà, Manuel Galán, presidió la celebración. Le acompañaron en ella la consellera d'Esports del Govern, Fanny Tur; la directora insular de Esports del Consell de Mallorca, Margalida Portells; el presidente de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears, Fernando Gilet; y el presidente del Club Ciclista Artanenc, el campeón mundial de pista local Miquel Alzamora.