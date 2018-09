Moreno: "Creía que podíamos ganar, pero todo cambió con la expulsión"

Vicente Moreno no pudo ocultar el sabor agridulce que le dejó el empate ante el Elche. El técnico del Real Mallorca reconoció en rueda de prensa que apostó por la victoria de su equipo hasta la expulsión de Abdón Prats en el minuto 79 del encuentro, una acción que acabó con sus ilusiones: "Tenía la sensación de que en el partido habíamos llegado a un punto de maduración que, con la entrada de Álex López en el campo, podíamos ganar el encuentro. Aún así, hay que dar el punto por bueno".

El valenciano, como ya hiciera en la previa del encuentro, elogió al equipo de Pacheta. "El Elche es un equipo que juega muy bien, que busca, que hace cosas y que ha tenido sus opciones. Después de adelantarnos en el marcador, creo que hemos dado un paso atrás. Hemos estado jugando a remolque, a diferencia de lo que ha pasado en los primeros minutos del encuentro", analizó el preparador.

Moreno intentó no valorar la actuación arbitral en la expulsión de Abdón Prats, aunque calificó la decisión del colegiado andaluz de "rigurosa". "Es lo que ha decidido el árbitro, ya sabéis que no entro nunca en valoración. Puede parecer rigurosa, seguramente a lo largo del partido ha podido haber alguna entrada por detrás que haya sido peor, pero si él ha decidido que era tarjeta, es lo que el hombre ha visto y desde luego que lo respetamos. Es una pena, pero no vamos a buscar esa excusa. Son circunstancias que se dan durante el partido y hay que funcionar exactamente igual con uno menos en el campo. Si hay que apretar el culo, como hemos hecho, pues se hace. Pensaba que podíamos ganar pero todo cambió en esa jugada".

El entrenador del conjunto bermellón también se refirió a la primera suplencia de Carlos Castro en esta temporada: "Estamos muy contentos con su rendimiento y he tenido dudas hasta el último momento, pero en ocasiones hay que tomar decisiones".