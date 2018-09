Enric Mas admite que se ha "sorprendido un poco" a sí mismo en la Vuelta

Está tarde recibirá un homenaje popular en Artà, a partir de las 18:30 horas

Sin euforia, con modestia y naturalidad. Así ha regresado hoy a Mallorca el ciclistatras su exitosa participación en la. La carrera que le ha consagrado como un campeón de presente y futuro, con su, sude Andorra y su. Un alto rendimiento que el propio Enric Mas admite que solode la ronda.

"La última semana de la Vuelta a España ya me veía en el podio, aunque sí, tras costarme las dos primeras, me he sorprendido yo mismo esos días finales un poco por mi gran rendimiento", admitió Enric Mas sobre las principales sensaciones que le deja su extraordinario rendimiento en la ronda hispana. La prueba que le ha catapultado a la fama y que le confirma como uno de los principales valores de futuro del ciclismo mundial.

Un tanto abrumado por la fama repentina y los múltiples reconocimientos que viene recibiendo los últimos días, Enric Mas está de nuevo en casa tras muchas semanas fuera de la isla. Y esta tarde le espera un masivo reconocimiento y homenaje en su Artà natal. En el aeropuerto de Son Sant Joan el ciclista mallorquín del equipo Quick-Step ha comparecido acompañado de su mánager, el italiano y ex ciclista Giovanni Lombardi, y su entrenador y confidente, el bunyolí Toni Colom. Poco antes se ha despedido de su novia de toda la vida, quien le ha acompañado en su viaje de regreso desde Madrid hasta la isla.

El próximo viernes Enric Mas regresará al trabajo, con una concentración en altura, en Sierra Nevada, formando parte de la selección española que preparará su participación en el montañoso Mundial de fondo en carretera, que se disputará en Innsbruck, en el Tirol austriaco, a finales de septiembre. Será su primera actuación en esa característica prueba, en la que tiene muy claro que su función consistirá en trabajar para Alejandro Valverde.

"Sabemos que Valverde en este tipo de carreras no falla nunca. Tocará trabajar para él y yo estaré encantado de hacerlo", explicó Enric Mas sobre su participación en el Mundial y las funciones que desarrollará en carrera.

Igualmente, Enric Mas precisa que en sus planes está el seguir en el equipo belga Quick-Step, con el que tiene contrato hasta finales de 2019. "Es un equipo muy especial para mí. El que me dio la posibilidad de pasar a profesionales. Estoy muy contento y a gusto de estar con ellos. Me tratan muy bien y ya hablaremos de lo que quieren para el futuro", detalló sobre su relación y planes de futuro junto al conjunto que lidera el mánager Patrick Lefevere, número uno en el ránking mundial de victorias en las campañas 2017 y 2018.