"El accidente de mi novia nos reforzó", afirma el tricampeón

El triatleta mallorquínreconoció que nunca hubiera "imaginado" poder ganar "tres títulos mundiales". "Estoy muy contento con esta temporada y con cómo han ido las cosas, por supuesto en el lado deportivo, terminando en segunda posición con mi compañero de equipo y de entrenamiento,. Ha sido una gran carrera".

Además, el mallorquín se acordó de dos de las personas que han ayudado a este éxito, su técnico y su pareja, la también triatleta Carolina Routier. "A mi entrenador durante los últimos 4-5 años, Joan Filliol, es al que se lo tengo que agradecer, ya que tiene una buena culpa de ello", manifestó. "También a mi novia Carol, que siempre está a mi lado y si hay algo en lo que puedo mejorar, siempre me lo apunta. Obviamente, tener a mi familia alrededor hace que tenga el ambiente perfecto y eso es lo que me mantiene feliz y moviéndome hacia delante", indicó.

Mola aseguró que no piensa en el cuarto título, pero que quiere "seguir mejorando"; y que el accidente de su novia, Routier, les "reforzó". Routier quedó gravemente accidentada al ser arrollada por un coche el pasado mes de abril, mientras se entrenaba en bici en su Banyoles natal (Girona).

Desconoce Mola si éste ha sido el título "menos complicado" de ganar. "No sé si lo fue. Desde luego que este año he sido muy regular. Y llegué a la última prueba en una situación privilegiada. Los tres mundiales tuvieron su cosa, sí. Pero creo que he competido bien", comentó Mola, que a sus cuatro triunfos añadió dos segundos en Leeds (Inglaterra) y Abu Dabi.