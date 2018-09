Enric Mas: "Será una etapa en la que atacaré"

efe barcelona

15.09.2018 | 00:12

Enric Mas desveló ayer tras la etapa que le faltaron las fuerzas. "Las piernas no han respondido como esperaba", se lamentó, y añadió: "Estaba en el grupo mirando qué pasaba y no podía ir más deprisa, me han quitado el tercer puesto de la general. Dormiré más tranquilo porque así mañana –hoy– será una etapa en la que atacaré". "Todavía puede pasar de todo. Vamos a ver", agregó antes de admitir que no le sorprendió el ataque de Yates: "Sabía que está muy bien y conoce a la perfección estas carreteras, y era normal que atacase y, según la forma que exhibe, con garantías".