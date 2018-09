Enric Mas anuncia su ataque para ganar la Vuelta a España

está decidido a atacar hoy y mañana, sábado, para luchar por la victoria absoluta en la Vuelta a España . Así lo anunció ayer en Lleida el ciclista mallorquín del equipo Quick-Step, tercero en la general a 1:22 minutos del líder,; y a 57 segundos de, el segundo clasificado.

El fenomenal escalador de Artà, de apenas 23 años, está convencido de que es el más fuerte de los aspirantes a subir el domingo a lo más alto del podio final de Madrid luciendo el maillot rojo de vencedor de la ronda. Por eso, ante las dos etapas por rutas de Andorra que le esperan, dejó muy claro que él no tiene ya nada que perder, que atacará y que él también luchará "por la victoria" en la Vuelta a España este fin de semana de Andorra, en etapas de recorridos montañosos que conoce bien porque tiene su residencia fijada en el principado pirenaico.

"Yo también lucharé por la victoria. En Andorra conozco muy bien las carreteras y se donde atacar. Si tengo fuerzas lo haré sin duda. Vamos a ver", dijo un Enric Mas contento porque en esta última semana le "está saliendo" en carrera "el buen trabajo realizado a lo largo de todo el año".

"Sabía que podía andar bien", apuntó sobre sus sensaciones previas a la disputa de su segunda Vuelta, adelantando que en las dos etapa de Andorra lo importante será tener fuerzas. "No es el hecho de vivir allí, sino de esta bien o no, de si las piernas acompañan", recordó.

Igualmente, Enric Mas dejó claro que "es un orgullo" que estos días se le relacione con "un corredor como Valverde", por su gran historial y trayectoria. A pesar de eso cree que a murciano le puede costar más de lo que parece recortar los 25 segundos de ventaja de los que disfruta el británico Yates, si en lo que piensa es en hacerlo a través de las bonificaciones. Ya que "tendría que ganar los dos días y además conseguir otros cinco segundos más".

Y sobre la etapa de ayer, resuelta en Lleida con victoria del belga Jelle Wallays tras una larga escapada junto a otros dos ciclistas, el mallorquín detalló que se le hizo muy dura, a pesar de lo que pueda parecer por terminar al esprint, con escapados en cabeza. "De tranquilidad no ha habido nada, porque desde el principio ha habido viento de costado. Y ante el temor de que apareciesen los abanicos, creo que los primero de la general hemos sufrido más que el miércoles en la subida al Monte Oiz", admitió Enric Mas.

El líder Yates, mientras, espera recibir ataques de Valverde y Enric mas hoy y mañana. "Valverde y Mas son buenos corredores e intentarán ganar. No tengo dudas de que van a estar activos, pero estoy tranquilo porque conozco bien el recorrido y eso es una ventaja. Además mi equipo está fuerte y no me faltará apoyo", defendió el maillot rojo de la Vuelta.