Gilbert y Quintela prometen intensidad en su presentación con el Iberojet Palma

El Iberojet Palma presentó ayer a Marcus Gilbert y Erik Quintela , las dos últimas caras que quedaban por conocer de la nueva plantilla del equipo verdinegro. El base y el alero prometieron dar mucha guerra en la pista para el conjunto mallorquín.

Marcus Gilbert, que disputó el año pasado el Trofeu Ciutat de Palma con el Porto, reconoció que en su visita a la isla pudo ver al equipo y la ciudad, y que eso le motivó a aceptar la llamada del Iberojet.

Por su parte, Erik Quintela desveló que al terminar la temporada con su equipo en posición de descenso no sabía qué le iba a deparar esta temporada y que la llamada de Alonso le convenció: "Me habían hablado muy bien de él". Sobre la competencia en el puesto de base, recalcó que es un jugador "completamente diferente" a Álex Hernández y que no habrá problemas en la disputa de minutos, porque "cada momento será para el que el equipo necesite". Además, prometió "pelear por cada balón y cada posesión".

En cuanto a Gilbert, que llega a la LEB Oro tras disputar la Eurocup el año pasado, manifestó que no tiene ningún problema en jugar en la segunda división nacional. "No me preocupa la competición en la que esté. Lo que me interesa es estar en un sitio donde esté a gusto, luchar por ganar partidos e intentar ganar campeonatos", sentenció.

El estadounidense se definió como un jugador que puede "aportar en ambos lados de la pista" y que puede alternar la posición de alero con la de escolta. "Aportaré al equipo todo lo que necesite para ganar", afirmó.

Quintela, el nuevo director de orquesta del Iberojet, comentó que dirigir este equipo es "muy fácil por la calidad de la plantilla" y destacó la generosidad y el juego sin balón del grupo: "Donde pongas el balón va a estar a buen recaudo y van a saber ejecutar bien la jugada que toque, y no va a haber precipitaciones".

El entrenador del Iberojet, Félix Alonso, reconoció que Marcus Gilbert le conquistó a la primera. "Cuando le vi jugar con el Porto me llamó mucho la atención. 'Yo a este tío quiero entrenarlo el año que viene', me dije", admitió el técnico. Por su parte, el presidente Guillem Boscana se mostró muy satisfecho de su llegada: "Es un honor para nosotros que esté aquí después de que tuviera mejores ofertas que la nuestra".

Sobre Erik Quintela, Alonso destacó que es "un incordio para el ataque contrario porque siempre está encima, sabe utilizar muy bien las manos y tiene muchas piernas; probablemente sea uno de los tres mejores bases de la competición". Boscana alegó que "su buena temporada en el Clavijo" despertó el interés del Palma por el base gallego.