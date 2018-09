Enric Mas apunta ahora al liderato de la Vuelta a España

Tras su asalto al podio de–remontando ocho posiciones en las cuatro últimas etapas–,ahora tiene en la cabeza. Un objetivo que, a su entender, pasa por dinamitar el sábado la carrera en la. Su particular campo de entrenamiento fuera de Mallorca.

Y tiene todo el derecho del mundo para pensarlo, y soñarlo. Especialmente tras su fantástica exhibición de fuerza y control de la situación que, entre una espesa niebla, exhibió en la parte final de la infernal escalada al conocido como el Mirador de Bizkaia.

Para eso, el ciclista de Artà, de apenas 23 años y en su segunda participación en la Vuelta, ocupa desde ayer el tercer puesto en la general, a 1:22 minutos del liderato del inglés Simon Yates; y a 57 segundos de la segunda plaza del inacabable Alejandro Valverde.

Tras los tres primeros quedan ahora ya el colombiano Miguel Ángel López, a 14 segundos del mallorquín; el holandés Steven Kruijswijk, a 26 del tercer puesto de Enric Mas; y Nairo Quintana, ya casi con un minuto de retraso, y hundido ayer en Oiz.

Al margen de eso, la Vuelta se anima día a día. Las lágrimas de emoción en la cumbre del Mirador de Bizkaia, a 1.000 metros de altitud, las puso Michae Woods, un canadiense de Ottawa de 31 años, el más fuerte de la escapada buena del día, quien atacó dentro del último kilómetro para ganar por primera vez en su corta carrera como ciclista profesional.

Woods es el primer héroe que en la Vuelta deja su firma como vencedor en la cima del Monte Oiz, con 5 segundos de adelanto sobre el belga Dylan Teuns y 10 sobre el catalán David de la Cruz. Por detrás finalizaron los componentes de la fuga con cuentagotas, hasta que se presentaron los nobles de la carrera. Entre ellos Valverde y Enric Mas, como los más poderosos, a 2:40 minutos.

A partir de ese registro terminó Simon Yates a 8 segundos del dúo español, luego 'Superman' López a 10 y, como grandes perjudicados de la etapa, el holandés Steven Kruijswijk y Nairo Quintana, ambos a 1:04 minutos.

En el grupo selecto



Así, el duelo se aclara. Yates y Valverde, separados por apenas 25 segundos, se la van a jugar en las etapas de Andorra, y Enric Mas se apunta al podio y tal vez a algo más desde la tercera plaza.

Eso sí, el maillot rojo tiene muy claro que lo que queda de carrera no será solo un duelo a dos con Valverde. "No lo veo así. Queda mucho, Andorra por descontado, y no lo veo como si fuera solo contra Valverde. También están Mas y López", dijo el inglés Yates.

Por su parte, Valverde celebró su buen comportamiento y la chispa con la que terminó la etapa junto a Enric Mas: "Me encontraba bien y he podido aprovechar. Aquí cada día es un examen y lo pasamos con sobresaliente".

Los 8 segundos que sacó Valverde al líder es un premio que el murciano valoró con ilusión: "La cosa no va mal. Ocho segundos con Yates buenos son, aunque él sigue estando por delante".