La mallorquina Alba Torrens, alero de la selección española, reconocido que jugar como anfitrionas en el Mundial de Tenerife implicará lidiar con "muchas emociones" que deberán "controlar para que esté todo a favor".

Igualmente, la jugadora de Binissalem admitió que tiene "muchas ganas de que llegue el campeonato y empezar a competir", especialmente por lesión que le ha mantenido fuera de juego. "Las molestias se están solucionando y veremos cuál es el siguiente paso a dar. Ha sido duro no poder estar en la pista, peron no me he marcado plazos", explicó Torrens.