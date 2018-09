Vallori: "Ellos con muy poco han sacado petróleo"

? Guillem Vallori no se exculpó tras la primera derrota del Atlético Baleares ante el Ejea. "Hemos cometido faltas tontas y hemos concedido facilidades, hemos creado ocasiones, pero ellos con muy poco han sacado petróleo", reconoció el defensa del conjunto blanquiazul una vez finalizado el encuentro. "Aunque hemos creado peligro, hoy la pelota no ha querido entrar. Estamos muy jodidos porque jugando como hemos jugado no se pueden escapar los tres puntos", resumió el defensa del Atlético Baleares tras el partido. "No nos cabía en la cabeza, tal y como hemos empezado el partido, tan enchufados, siendo prácticos, pero ellos han aprovechado dos errores nuestros y eso nos ha costado el partido ante el Ejea", sentenció un abatido Vallori.